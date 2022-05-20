البنك الدولي يعلن استعداده لدعم العراق بتوسيع استخدام الطاقة النظيفة

أعلن البنك الدولي استعداده لمساعدة السلطات العراقية في بناء خارطة الطريق لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة.

وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي الخاصة بتعزيز الدعم لبرنامج إصلاحات القطاع المالي العراقي، والمنعقد في عمان، اليوم الجمعة، والذي شارك فيه محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.

وأضاف البنك أن البعثة راجعت برامج التعاون والدعم المقدم من البنك الدولي إلى البنك المركزي ووزارة المالية العراقية بهدف إصلاح القطاع المالي وتعزيز دوره في تمويل التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن البعثة ركزت على منهجيات إصلاح المصارف الحكومية وبناء القدرات ودعم نظام المدفوعات والخدمات المالية الرقمية والبنى المالية التحتية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى الاتفاق على استمرار التعاون المشترك لزيادة العمق المالي، والتأكيد على أهمية التمويل الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية مبادرة البنك المركزي العراقي في دعم تمويل منظومات الطاقة الشمسية بمبلغ تريليون دينار.