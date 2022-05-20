نجم سموحة يرفض تجديد عقده ويقرر الرحيل

قرر محمد متولي «كناريا» لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عدم تجديد عقده مع الفريق السكندري في الفترة الجارية.

واتخذ كناريا قرارًا بعدم تجديد عقده مع نادي سموحة والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لرغبته في خوض تجربة جديدة مع أي من أندية القمة في الموسم المقبل، مكتفيًا بالفترة التي قضاها داخل الفريق السكندري.

ورفض اللاعب صاحب الـ24 عامًا، محاولات مسؤولي سموحة لتجديد عقده، حيث أبلغ مسؤولي النادي برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ويُقدم كناريا أداءً مميزًا مع فريق سموحة، هذا الموسم، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية على رأسها بيراميدز.

يُذكر أن سموحة يستعد لخوض مباراة إيسترن كومباني، المقرر لها السبت المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق السكندري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.