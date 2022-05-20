إلزام الشركات البوليفية بتصفية استثماراتها في الخارج وإعادتها إلى البلاد

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أصدر البنك المركزي البوليفي قرارا جديدا يلزم الشركات التي تمتلك استثمارات كبيرة في الخارج بتصفية هذه الاستثمارات وإعادة أرصدتها من العملات الأجنبية إلى البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن هذا القرار يشمل أيضا الفروع والكيانات التابعة لهذه الشركات.

ومنح البنك المركزي الشركات مهلة 60 يوما لتحويل العملات الأجنبية إلى بوليفيا.

يستهدف القرار تنظيم الموارد التي تستثمرها الشركات في الاستثمارات المالية الخارج، من خلال عملياتها التي تقوم بها عبر البنك المركزي.

في الوقت نفسه فإن الاستثمارات التي لا يمكن تصفيتها خلال 60 يوما، ستتم تصفيتها وإعادتها إلى البلاد بمجرد انتهاء آجالها، حتى لا تتحمل الشركات أي خسائر.

ويقول محللون إن هذا القرار يستهدف زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى بوليفيا بعد أن وصل يوم 9 أيار/مايو الحالي إلى 5ر4 مليار دولار منها 4ر1 مليار دولار نقدا.