المفتي من داخل أقدم مساجد بريطانيا: المسجد هو الأساس في إيصال رسالة الإسلام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المسجد هو الأساس في إيصال رسالة الإسلام.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، وبثت مساء الجمعة: «النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصًا عند نزوله للمدينة المنورة كان حريصًا على بناء المسجد أولًا».



وأشار المفتي إلى أنه حرص أن تكون زيارته لمسجد شاه جهان في العاصمة البريطانية لندن في طليعة الفعاليات التي يجريها خلال جولته في بريطانيا.



وكان حمدي رزق قد أفاد في وقت سابق، بأن زيارة المفتي لأقدم المساجد في لندن، شهدت إطلاق رسالة سلام ومحبة وتمكين للمرأة بالمجتمعات، لافتًا إلى زيارة المفتي قوبلت بحفاوة شديدة، باعتباره أول إمام مصري يدخل المسجد الذي يتخطى عمره قرنا.