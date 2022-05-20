الشرطة الإيطالية تداهم عصابة دولية تبتز المسنين

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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الجمعة، أن عصابة إجرامية دولية استهدفت كبار السن، تعرضت لمداهمة في عملية خاطفة مشتركة للشرطة.

وأضافت الوكالة أنه تم تنفيذ 13 مذكرة اعتقال أوروبية في جميع أنحاء إيطاليا ورومانيا وألمانيا وهولندا، في إطار عملية مشتركة، أطلق عليها اسم "ترانسيلفانيا".

وتابعت الوكالة أن العصابة الإجرامية استهدفت الأفراد المسنين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 70 و90 عاما، وغالبا ما يكونون أفرادا وحيدين، وغالبا ما تعرضوا لتهديدات أو الخداع لتسليم مبالغ ضخمة من المال.

وتم إدارة العملية الإجرامية من رومانيا، وأيضا في إقليمي "كالابريا" وجزيرة صقلية في جنوب إيطاليا.

وذكر محققون أن المشتبه بهم حصلوا على حوالي مليون يورو(06ر1 مليون دولار) في صورة عائدات غير مشروعة.