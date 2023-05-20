أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق الأحمر إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة 4 - 0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: «سيطرنا على مجريات اللعب طوال المباراة، والاستحواذ أيضًا كان معنا، وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن الأهم أننا حققنا الانتصار وتأهلنا للمباراة النهائية».

وأضاف: «لا نعرف من المنافس القادم لنا في نهائي إفريقيا، وسنقوم بعمل تحليل شامل لطريقة لعبها في وقت لاحق، وأنا سعيد جداا بمستوى اللاعبين».

وأوضح مدرب الأهلي: «لا أهتم أن الرجاء أهدر ركلة جزاء في مباراته أمامنا، بدأنا البطولة الإفريقية بسمتوى غير جيد، ولكن الفريق تطور كثيرًا في الأدوار الإقصائية، ومستعدين بكل قوة للمباراة النهائية».

وتابع: «تأهلنا إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، والأهلي دائما يلعب على المكسب في أي مباراة يخوضه، ولا نهتم بالمنافس القادم لأننا سنلعب على المكسب».

وأتم: «في المباريات القادمة بمسابقة الدوري سيحدث بعض التغييرات في تشكيل الأهلي، لأنني أرغب في وصول جميع اللاعبين إلى أعلى جاهزية فنية وبدنية، وتجنب الإرهاق والإصابات بسبب ضغط المباريات».