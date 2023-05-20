خالد مرتجي : الأهلي محتاج دعم من وزارة الرياضة والدولة

وجه خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، رسالة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب تأهل الفريق الأحمر إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وقال مرتجي في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي يحتاج إلى نظرة من وزير الرياضة، مثل ما يحدث مع الأندية الأخرى في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «يجب أن يعرف وزير الرياضة أن الأهلي يحتاج دائما إلى دعم من الدولة؛ لأنه مصدر السعادة للشعب المصري، ولابد من النظر إلى طلباتنا لأن النادي يمر بفترة صعبة».

وتابع: «يجب على الدولة مساعدة الأهلي، لأننا علينا مصروفات كبيرة وهناك أزمة في العملة الأجنبية تمر في البلاد حاليًا، ولابد من الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة أن يدعمنا، مثل ما يدعم الأندية الآخرى ويقف بجانبها».

وأتم: «الأهلي لم يحصل على أي دعم من الدولة منذ فترة طويلة، ولازم يتم النظر إلينا لأننا نعاني من أزمة مالية في الفترة الأخيرة، ويجب على الدولة الوقوف بجانبنا».