تنظيم برنامجا لتدريب المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين في امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعا موسعا، صباح اليوم السبت، بمركز إعداد القادة التربويين بمدينة دمنهور؛ لتدريب 243 من المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل لأعمال سير امتحانات الثانوية العامة من جميع الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك بحضور دكتور خالد عبدالحكم نائب رئيس عام الامتحانات، ومحمد إسماعيل رئيس لجنة النظام والمراقبة كنترول الإسكندرية، وأحمد حسن رئيس اللجنة الإدارية لأعمال الثانوية العامة بقطاع الإسكندرية، والدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام، وأحمد الصناديدي مدير إدارة شئون الطلبة بالمديرية المركزية.

وتم إجراء التدريب الذي شمل جميع المرشحين على مستوى إدارات المحافظة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم تدريبهم على الأساليب الحديثة في نظام امتحانات الثانوية العامة، وكيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية، كما تم تعريفهم بالأعمال الخاصة والتنظيمية داخل اللجان، وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية.

كما تم مناقشه عدد من المشكلات التي من الممكن أن تطرأ على اللجان أثناء العمل، وكيفية التعامل معها وحلها، وفتح خطوط التواصل مع مسئولي الامتحانات.

وأثنى المتدربون على البرنامج التدريبي وأهدافه، وما تم فيه من التعرف على معلومات قيمة تساهم في إنجاح منظومة الامتحانات بالمحافظة.