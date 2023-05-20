وصول رئيس أوكرانيا إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هيروشيما باليابان، اليوم السبت، لحضور قمة مجموعة الدول الصناعبة السبع الكبرى.
وهبط زيلينسكي في مطار هيروشيما، وفقا للصور التي بثتها محطة "إن إتش كيه" التلفزيونية الرسمية.