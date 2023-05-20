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استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، 20 مايو 2023، ليسجل سعر الكيلو 63 جنيها عند باب المزرعة، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن سعر التجزئة لكيلو الدواجن يتراوح بين 69 و72 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 140 و155 جنيها، ويسجل سعر الأوراك ما بين 70 و73 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد أن أسعار البيض الأبيض مستقرة عند 78 جنيها للطبق عند باب المزرعة، مشيرا إلى أن سعر الطبق يتراوح للمستهلك بين 85 و88 جنيها، حسب آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن.

ويسجل سعر طبق البيض الأحمر 85 جنيها عند باب المزرعة، ويصل إلى المستهلك بـ 95 جنيها.