فيرمينو: اللعب بجوار صلاح وماني شرف كبير

أعرب روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، عن شعوره بالفخر والسعادة لمزاملة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الريدز، مؤكدًا على استمتاعه بصناعة الأهداف لهما.

ينتهي تعاقد فيرمينو مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2023، وأعلن الريدز بالفعل رحيله عن الفريق رفقة نابي كيتا وميلنر وتشامبرلين.

قال فيرمينو في تصريحات نقلتها شبكة "THIS IS ANFIELD":" اللعب إلى جانب صلاح وماني، إثنين من أفضل اللاعبين، كان شرفًا وسعادة بالنسبة لي، لقد استمتعت كثيرًا باللعب معهما والنتائج التي حققناها معًا".

أضاف:" في بعض الأحيان استمتع بالتمريرات الحاسمة أكثر من تسجيل الأهداف بنفسي، إنها أمر هام بالنسبة لي، أنا سعيد دائمًا عندما أعطيهم الكرة وأساعدهم على التسجيل".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2022-2023 برصيد 65 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثامن ولديه 57 نقطة.