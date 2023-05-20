رئيس مجموعة فاجنر يعلن الاستيلاء على مدينة باخموت بالكامل

أعلن رئيس مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، الاستيلاء الكامل على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

وظهر بريجوجين في مقطع فيديو نُشِر اليوم السبت وهو يحمل العلم الروسي في يديه ويقول: "استولينا بالكامل على كل مدينة باخموت".

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد سواء من الجانب الأوكراني أو الجانب الروسي لما صرح به بريجوجين؛ وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم مجددا عن وجود معارك في المدينة.

كانت القوات المسلحة الأوكرانية وصفت الوضع في باخموت بأنه صعب، مشيرة إلى أنها تمكنت رغم التفوق العددي للمهاجمين الروس، من إصابتهم في مواقع مهمة.

يذكر أن مدينة باخموت دُمِّرَت على نطاق واسع بسبب المعركة الدائرة هناك منذ نحو 15 شهرا والتي أوقعت أكبر عدد من الخسائر حتى الآن.

وتحاول أوكرانيا عدم التخلي عن المدينة المتصارع عليها لمنع القوات الروسية من اختراق المزيد من الأراضي الداخلية الأوكرانية.

وتمثل المدينة الجزء الرئيسي من خط الدفاع الذي تم إنشاؤه بين مدينتي سيفرسك وباخموت في إقليم دونيتسك بعد الهجوم الروسي على منطقتي سيفرودونيتسك وليستشانسك.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال سقوط باخموت سيصبح الطريق إلى المدينتين الكبيرتين سلوفيانسك وكراماتورسك مفتوحا أمام القوات الروسية وهو ما يقرب روسيا من تحقيق ما تخطط له من استيلاء كامل على منطقة دونيتسك.