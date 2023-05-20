 إصابة شاب بجروح قطعية خلال محاولة سرقته بالإكراه في مصر الجديدة - بوابة الشروق
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إصابة شاب بجروح قطعية خلال محاولة سرقته بالإكراه في مصر الجديدة

نهاد القادوم
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 3:06 م

أقدم لصان على تمزيق جسد شاب خلال سرقته بالإكراه بأحد شوارع مصر الجديدة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وأقر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم، استوقفه شخصين "مجهولين"، وهدداه بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

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