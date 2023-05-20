تقرير: أكثر من 926 ألف نازح ولاجئ يعيشون في إقليم كردستان العراق

أكد مركز تنسيق الأزمات المشترك التابع لحكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، وجود أكثر من 926 ألف نازح ولاجئ يعيشون في الإقليم.

وقال المركز، في تقرير، اليوم السبت، أوردته وكالة "شفق نيوز" الإخبارية، "يوجد في إقليم كردستان حالياً 926 ألفًا و18 لاجئاً، بما في ذلك 664 ألفًا و237 نازحاً داخلياً، و241 ألفا و937 لاجئاً سورياً، و8 آلاف و479 لاجئاً تركياً، و10 آلاف و548 لاجئاً إيرانياً و736 لاجئاً فلسطينياً، بالإضافة إلى 81 شخصاً من مختلف المناطق الأخرى.

وأشار التقرير، إلى أن 30% فقط من النازحين واللاجئين يعيشون الآن داخل المخيمات، التي يبلغ عددها 36 مخيماً، و70% يعيشون خارج المخيمات، ويعيش 41% من اللاجئين في محافظة أربيل، و40% في محافظة دهوك، و19% في محافظة السليمانية.