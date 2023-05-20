إطلاق سراح الصحفي الأفغاني الأمريكي علي لطيفي بعد احتجازه لفترة قصيرة

ذكر مسئولو شرطة أن حركة طالبان أطلقت سراح الصحفي الأفغاني الأمريكي، علي لطيفي، بعد اعتقاله، في كابول، بتهمة "السلوك المريب".



وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، أن خالد زدران، المتحدث باسم القيادة الأمنية لدى طالبان، في كابول، كتب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس أنه تم اعتقال لطيفي أمس الأول، في العاصمة، بسبب اتهامات تتعلق بالسلوك المريب، لكن تم إطلاق سراحه في وقت متأخر من الليلة الماضية.



وكتب حشمت غني، شقيق الرئيس الأفغاني الأسبق، أشرف غني، على تويتر أنه تم اعتقال لطيفي، بعد مغادرته لمنزله بسبب "مزاعم زائفة بشرب الكحول".



وذكرت قناة "آمو" التلفزيونية التي تبث في أمريكا، وهي جمعية للصحفيين الأفغان، أن أصدقاء وأقرباء لم يتمكنوا من الوصول إليه، منذ اعتقاله.



يذكر أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، هددت الحركة واحتجزت وعذبت العشرات من الصحفيين المحليين والأجانب في كابول وأجزاء أخرى من أفغانستان.