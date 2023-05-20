اتحاد جدة يعلن نفاد تذاكر مباراته أمام الباطن

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة نفاد تذاكر مباراته أمام الباطن ضمن منافسات الدوري السعودي، وذلك قبل خمسة أيام من موعد المباراة.

ونشر اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لجماهيره خلال دعم الفريق في مباراة سابقة معلقا عليها "نفاد تذاكر المباراة".

وكانت تذاكر المباراة طرحت مساء الخميس وشهدت إقبالا كبيرا من قبل الجماهير، حيث جرى بيع 20 ألف و815 تذكرة بعد ساعة واحدة من بدء عملية بيعها إلكترونيا.

ويستضيف اتحاد جدة فريق الباطن مساء الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول الدوري برصيد 63 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام أقرب منافسيه النصر، قبل ثلاث مراحل من النهاية، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 19 نقطة.

من ناحية أخرى، بدأت إدارة فريق الاتحاد جمع جوازات سفر اللاعبين والعاملين في النادي من أجل استخراج تأشيرة "شنجن" الأوروبية لهم، استعدادا للمعسكر التحضيري الصيف المقبل، حسبما أوضحته لصحيفة "الرياضية" مصادر خاصة اليوم السبت.

وأوضحت المصادر نفسها أن الإدارة تدرس تنظيم المعسكر في إحدى الدول الأوروبية وستحدد الدولة بعد نهاية الموسم الجاري.