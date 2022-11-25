لا يزال يتعين على الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، أن يواجه منافسه كمال كليتشدار أوغلو، في جولة الإعادة يوم 28 مايو الجاري، بعد صدور النتائج النهائية.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات مساء الجمعة، إن أردوغان حصل على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي. ولا تختلف الأرقام إلا بفارق طفيف عن النتائج الأولية.

وحصل أردوغان على أغلبية الأصوات الأحد الماضي، لكنه عجز عن تحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة البالغة أكثر من 50%.

وسيخوض بنهاية الشهر السباق مجددا أمام خصمه كليتشدار أوغلو، الذي حصل على 44.88% من الأصوات.

وحصد سنان أوجان، المرشح القومي العلماني التركي، الذي أنهى الجولة الأولى في المركز الثالث، 17ر5% من الأصوات، بينما كان نصيب محرم إنجه، الذي انسحب قبل إجراء الانتخابات، 43ر0%.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات كانت أعلى من الانتخابات السابقة. وبلغت نسبة المشاركة 87.04%، بزيادة قدرها 0.8% نقطة مئوية عن انتخابات عام 2018.

وفي الخارج، لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع سوى أقل من نصف عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، إذ بلغت نسبتهم 49.4%، مع حصول أردوغان على أكثر من نصف الأصوات بنسبة بلغت 57.7%.

ووفقا للأرقام، صوت لأردوغان في هذه الانتخابات 800 ألف ناخب إضافي عن انتخابات عام 2018، لكن تم أيضا تسجيل 4.7 مليون شخص آخرين كناخبين، ولم يتم الإعلان بعد عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

ووفقا للنتائج الأولية، يتجه تحالف أردوغان نحو تأمين أغلبية مطلقة من المقاعد.