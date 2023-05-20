 وائل جمعة: أتمنى مواجهة صن داونز في النهائي.. وكولر إضافة للأهلي - بوابة الشروق
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وائل جمعة: أتمنى مواجهة صن داونز في النهائي.. وكولر إضافة للأهلي

محمد عاطف
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 12:30 ص | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 12:30 ص

أعرب وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق، عن سعادته بتأهل الفريق الأحمر إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة 4 - 0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة «Bein Sports» القطرية: «الحمدلله على نعمة الأهلي، واحنا محظوظين بتشجيعه والانتماء له».

وأضاف: «أتمنى مواجهة صن داونز في المباراة النهائية، وعندي ثقة كبيرة في الأهلي إننا سنتوج بلقب هذه النسخة من البطولة الإفريقية».

وتابع مدافع الأهلي السابق: « من سوء حظ العديد من الفرق الإفريقية وجود الأهلي، لو الأهلي مش موجود كانوا كتبوا تاريخا كبيرا في إفريقيا».

وأتم: «كولر إضافة كبيرة للأهلي، وأضاف الكثير للنادي أيضًا، من يرتبط بالأهلي يكبر اسمه، ويكون في السيرة الذاتية له تدريب الأهلي إضافة كبيرة».


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