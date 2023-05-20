مقرر المحور الاقتصادي: الدولة تسير بالتوازي في برامج الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن الدولة تسير على التوازي في برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، عُرضت اليوم السبت، أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحماية الاجتماعية تستهدف الأكثر احتياجا وفقرا في المجتمع بمختلف شرائحها بما في ذلك إعانة بطالة أو العلاج على نفقة الدولة، موضحا أن العدالة لا تستهدف الأكثر احتياجا لكنها تركز على كل طبقات المجتمع.

وذكر أنّ العدالة تسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع، سواء في مجال التعليم، موضحا - مثلا - أنه إذا تم التوسع في التعليم الخاص في المرحلة الابتدائية لن يتمكن الفقراء من الالتحاق بها، ومن ثم يعتبر ذلك نوعا من التمييز.

ونوه بأن فكرة تكافؤ الفرص لا تقتصر على مجال التعليم، لكن أيضا في الصحة والحصول على وظيفة أو الحصول على قطعة أرض لإنشاء مشروع، بجانب ممارسة الحقوق المدنية والقضاء العادل.