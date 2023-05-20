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رصدت صحيفة "جارديان" البريطانية التغيرات التى طرأت على مدينة ماريوبول الأوكرانية منذ سيطرة القوات الروسية عليها قبل عام، وذلك من خلال شهادات الأوكرانيين سكان المدينة.

ونقلت الصحيفة عن سكان المدينة قولهم إن الأجواء في المدينة "تغيرت تغيرا كبيرا"، مشيرين إلى أنها تحولت إلى نسخة كئيبة من الاتحاد السوفيتي منذ استسلم آخر المدافعين الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب للقوات الروسية العام الماضي.

وقال أحد السكان: "إنها ليست المدينة التي أعرفها. الناس ليسوا هم نفسهم. تغير كل شيء".

وأشار أهالى ماريوبول إلى أن الأعلام الروسية رفرفت على مباني البلدية، وكان يمكن رؤية الجنود الروس في الشوارع، وعلقت صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم دونيتسك التي أعلنت نفسها جمهورية، دينيس بوشيلين، على جدران المكاتب والمدارس.

كما هدمت السلطات الروسية التي تسيطر على المدينة أكثر من 300 مبنى سكني تعرضت للدمار عندما حاصرت القوات الروسية المدينة.

وقال أحد السكان إن وسط المدينة أصبح الآن "أرض قاحلة خاوية"، مضيفا: "بالنسبة لي تبدو مروعة. هناك حفر. كل شيء مشوه".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم إصلاح عدد قليل من المباني السكنية المكونة من خمسة طوابق، وأعيد إليها الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات في الغالب.

وكان بعض السكان يتشبثون بالمباني المدمرة المكونة من تسعة طوابق، والتي كان من المقرر هدمها، بدون تدفئة أو إضاءة.

فيما أجبر آخرون على الانتقال إلى مهاجع مزدحمة، حيث تم فصل الأزواج والزوجات ليتشاركوا الغرف مع أشخاص من نفسهم جنسهم.

ونوهت "جارديان" بأن ماريوبول كانت مدينة أوروبية مزدهرة وموطنًا لـ480 ألف شخص.

وفي ربيع 2022، فر حوالي نصف سكان المدينة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية وبلدان أوروبية.

ويقول السكان إن حصيلة الضحايا في المدينة كان ما بين 100 ألف إلى 120 ألف – وهو رقم أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية المعلنة من جانب الحكومة الأوكرانية والذي يقدر بنحو 21 ألفا.

وقدر السكان الأوكرانيون أن حوالي 50 ألف روسي انتقلوا إلى ماريوبول، قادمين من موسكو وسانت بطرسبرج وسامارا ومدن أخرى.

وقال أحد الأشخاص: "هؤلاء الوافدون ليس لديهم أي فكرة عما حدث. إنهم يشاهدون الدعاية على التلفزيون ويعتقدون أنه تم إنقاذنا من أيدي النازيين الجدد".

ونوهت "جارديان" بأنه تم إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال لتدريس مناهج روسية، وجرى حظر اللغة الأوكرانية

وقال أحد سكان ماريوبول إن "غسيل الأدمغة قوي للغاية"، مضيفا: "يقال للأطفال أن رئيس روسيا هو الأفضل، وأن أوكرانيا مليئة بالأشرار والفاشيين".

ووصف وضع المدينة بعد السيطرة الروسية قائلا: "تشبه الاتحاد السوفيتي". وتابع متهكما: "هناك شعارات غريبة. فقط الرياضيات والفيزياء لم تتغير".