رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال بطلب فتوى بشأن: «حكم الاشتراك في أضحية العيد؟».

وقال خلال لقاء بفضائية «الحدث اليوم» مساء السبت، إنه يجوز الاشتراك في أضحية الأنعام من «الإبل والبقر والجاموس»، بحد أقصى 7 أسر، منوها بعدم جواز المشاركة في الأضحية بنية العقيقة أو النذر، إذ يشترط أن تكون نية السبع، أضحية.

ونفى صحة الفتوى الأخيرة المنسوبة لأحد علماء الدين، بشأن جواز اشتراك أكثر من أسرة في أضحية واحدة من الخراف والماعز؛ نتيجة الظروف الاقتصادية وغلاء أسعار الأضاحي، قائلا: «خطأ، خطأ، وأطالبه بسحب فتواه، وأن يتقدم بالاعتذار».

وأكد أنه لا يجوز الاشتراك في أضحية «الخروف والماعز»، موضحا أن الأضحية تجوز عن رب الأسرة ومن يعول؛ كالزوجة والأبناء فقط، نافيًا جواز مشاركة الأجنبي من خارج الأسرة في الأضحية.

وتابع: «اللي مش قادر عليها ميعملهاش، ولا يقترض؛ لأنها سنة وليست فرض»، مدللا على رأيه ذلك بتعمد الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ ألا يضحيا في عيد من الأعياد؛ خشية أن يفهم الناس أنها فريضة واجبة على كل مسلم، موجهًا النصيحة لغير القادر؛ بعدم الاستدانة، مستشهدا بقوله -سبحانه وتعالى- «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

يشار إلى إصدار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فتوى منذ أيام؛ بشأن جواز اشتراك أكثر من فرد في الأضحية من الخراف، قائلا: «السنة الماضية كان الواحد يقدر يشترى خروف بسعر 3 الأف جنيه، لكن هذا العام الأمر صعب، عادى يشترى مع اثنين تأنى مفيش مشكلة، لا تحرموا أنفسكم من الأضحية».