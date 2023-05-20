ماذا لو قضيت أغلب طفولتك على متن مركب في عرض البحر؟ هذا ما عانت منه السيدة سوزان هيوود، 54 عامًا، خلال طفولتها التي أمضتها في البحر، وهي تبحر لمسافة 47 ألف ميل بحري على مدار 10 سنوات، وهو ما يعادل الإبحار حول الكرة الأرضية مرتين.



كان والد سوزان، جوردون كوك، البالغ من العمر الآن 87 عامًا، يعمل بحارا، فقرر أن يقود قاربه "وايف ووكر" مع عائلته دون مراعاة راحة أسرته التي تأرجحت أجسادهم طوال الوقت لعقد من الزمان.



جر "كوك" زوجته ماري وأطفالهما الصغار سوزان وجون؛ للانضمام إلى مغامرته المتهورة، وأخذ يكتب سيرته الذاتية التي تركز على مهارته في الملاحة، في مقابل التضحية براحة أسرته.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأ "كوك" يسرد مذكراته باليوم الذي انقلبت فيه مركبته "وايف ووكر" في المحيط الهندي، عندما اصطدمت بجدار مائي عملاق يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا، ليروي بعدها كيف أبحر ببسالة بالمركب المنكوبة إلى بر الأمان، فيما بقت ذكريات طفلته سوزان أكثر قتامة.



فبينما كان يؤرخ "كوك" لمغامراته وبطولاته في عرض البحر، تم تحطيم جمجمة طفلته سوزان عندما انقلب القارب، لتخضع بعدها لـ7 عمليات جراحية في الدماغ لإنقاذها من الموت دون مخدر في جزيرة بدائية، أجراها طبيب لا يتحدث سوى الفرنسية، فيما كانت الطفلة مذعورة وتبلغ من العمر 7 سنوات.



تروي سوزان ذكرياتها فتقول: "كان كتاب والدي وجهة نظر بحار للعالم إلى حد كبير، ولم يكن لديه أي ندم حقيقي، كان أنفي مكسورا، وجمجمتي مكسورة، وكان هناك احتباس دم في رأسي، وقال الطبيب الذي عالجني في جزيرة صغيرة نائية إنني سأصاب بتلف دماغي".



وتابعت: "وقت العملية لم يكن هناك مسكنات للألم وشعرت بطعنات من قدر الألم الحاد والشديد في كل مرة كان يفتح فيها الطبيب رأسي، ولم تكن أمي معي لأنها لم تستطع رؤية الدم"، وأشارت إلى أنها بعد ذلك بسنوات كانت تخشى الذهاب إلى النوم لأنها كانت تستيقظ متصببة عرقًا رعبا من الليل.



تخرجت سوزان من جامعة اكسفورد كامبريدج، حيث حصلت على درجة الدكتوراه، وهي أيضًا أم لجوناثان، 21 عامًا، والتوأم ليزي وبيتر، 19 عامًا، وجميعهم في الجامعة، وهي تعمل موظفة مدنية سابقة، وهي الآن رائدة أعمال، وأرملة بعد زوجها "بارون هيوود"، الذي توفي عن عمر يناهز 56 عامًا في عام 2018، بعد أن ارتقى إلى رتبة سكرتير لمجلس الوزراء.



تلخص سوزان مأساة طفولتها مع والديها بوصفها "كئيبة ومفطرة للقلب"، ومختلفة تمامًا عن انتصارات والدها التي ذكرها في مذكراته.



تذكرت سوزان الجوع الشديد والقسوة العاطفية العرضية لوالدتها، وتعطشها الشديد للمعرفة والرغبة في الحياة الطبيعية: "لم يكن لدينا إمكانية الوصول إلى المدارس والأصدقاء، لقد تعرضنا للخطر وبالكاد أتذكر رؤية طبيب أو طبيب أسنان، وكثيرًا ما كنا نعاني من نقص الطعام والمياه العذبة".



وتابعت: "أصر والدي على العيش 10 سنوات معا في عرض البحر، وكانت طفولتي متطرفة وتفاقمت بالنسبة لي مشكلة أخرى أكثر قتامة؛ لأن لدي أسرة مختلفة، كانت والدتي تحب أخي بينما تكرهتني، لقد كان الفتى الذهبي بالنسبة لها وضاعت احتياجاتي تمامًا".



واستطردت: "كانت ترفض أمي التحدث معي، واخترعت جميع أنواع المهام الصغيرة لإلهائي عن الدراسة عبر دورات المراسلة الخاصة بي، وعندما لم ينجح ذلك، عزفت موسيقى صاخبة، ولم يتدخل والدي أبدًا لحمايتي عندما كانت قاسية معي".



وتابعت: "لقد أعطى أبي وأمي الأولوية لاحتياجاتهما الخاصة على احتياجاتي بشكل متكرر، ولقد رأوني كأحد الأصول التي يمكنهما استخدامها لكسب المال بدلا من منحني فرصة مثل التعليم".



تقول سوزان إنه كان من المتوقع أن تعمل بدون أجر لمدة تصل إلى 8 ساعات في اليوم، للتنظيف والطهي للطاقم الذي كان يدفع مقابل البقاء على متن القارب، وعندما توسلت إلى أن تذهب لمدرسة داخلية، قيل لها إنها "أنانية".



تروى سوزان أوقات المراهقة الصعبة الني مرت عليها فتقول: "عندما أصبحت مراهقة، كانت هناك صعوبات جديدة غالبًا ما كان لدينا طاقم من الرجال، كان هناك ما يصل إلى 8 منهم، وكلهم يدفعون لأنهم كانوا يتعلمون الإبحار، وكان من الطبيعي لدى والدي أن يجعلني أنام في نفس المقصورة التي ينامون فيها، لكني تمكنت من الابتعاد عن المشاكل عن طريق الاختباء في المقصورة الخلفية، لكنني كنت ضعيفة للغاية ولم أشعر بالأمان في منزلي".



وتابعت: "كان والدي مهووسا بالإبحار وكسب المال من الطاقم، هذا كل ما يهم، وعندما كنت طفلة كان علي أن أتعلم حماية نفسي؛ لأنه لم يكن لدي معلم أو أخصائي اجتماعي أو قريب لأثق به، ولم يكن هناك مخرجا، حتى أنني ذات مرة على الشاطئ لبضعة أسابيع كسبت 90 دولارًا من مجالسة الأطفال، لكن والدي أخذها مني، وطالبته بالمبلغ بعد عدة أشهر لشراء بنطال وقميص من متجر لبيع الأشياء المستعملة، كنت في أمس الحاجة إليهما، لكنه رفض وقال لي وقتما أكون قادرا على رد الجميل لكي سأفعل".



ورغم ما فعله والدها لا تزال سوزان تتذكر أفعاله الصغيرة اللطيفة: "شعرت بالارتباط الشديد به لأنه علمني التنقل ولعب معي"، متابعة: "هناك إيجابيات لأنني أصبحت مرنة للغاية، وكنت أعرف عندما كنت أقوم بتربية أطفالي ما الذي كنت أريده لهم، وهو الاستقرار، والفرص التعليمية، والحب غير المشروط والمرح".



واختتمت حديثها قائلة: "لقد كان من أسباب راحتي أن أكتب قصتي التي تحكي عن سنوات شعرت فيها بأنني مضطرة للانضمام مع عائلتي، لكنني الآن أدرك أنني لست مضطرة لفعل ذلك، إنه اختيار".