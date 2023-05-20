مياه مطروح: تنفيذ خط ناقل لمياه الشرب بطول 10 كيلومترات بمحطة الرميلة

قال المهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات المياه والصرف الصحي بمطروح، إن الخط الناقل للمياه من محطة الرميلة، الذي يتم تنفيذه بطول 10 كيلومترات مزدوج وبقطر 800 مللي متر بتكلفة نحو 350 مليون جنيه.

وأضاف "نصر"، في تصريحات صحفية، أنه يتم تنفيذه من محطة تحلية المياه بالرميلة 4، والجاري تنفيذه حاليا إلى طريق على حميدة ثم إلى الخزانات الاستراتيجية بطول 10 كيلومترات مزدوج، ومرورها عبر طريق سملا علم الروم.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، أعمال تنفيذ الخط الناقل لمياه محطة تحلية المياه 4 بالرميلة عبر طريق على حميدة بعلم الروم، إلى الخزانات الاستراتيجية بالكيلو 8، بطريق مطروح إسكندرية.

فيما تفقد محافظ مطروح، أعمال مد شبكة الصرف الصحي، وذلك من خلال جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى منطقة خلف مدرسة جمال عبد الناصر "ب"، بعزبة الحاج على بمدينة مرسى مطروح مع ضبط المنسوب.

ووجه محافظ مطروح، خلال الجولة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإسراع في بحث شكوى عدد أهالي منطقة مدرسة جمال عبد الناصر، ومراجعة محابس وخطوط توصيل المياه والعرض عليه اليوم.

فيما تفقد شارع الريفية أمام المدرسة الرسمية، موجها لشركة المياه والصرف الصحي بمراجعة أغطية البلاعات وتأمين تغطيتها حرصا على سلامة المواطنين.