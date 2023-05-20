 بعد رفعها 14 مرة متتالية.. توجه أمريكي نحو وقف زيادة أسعار الفائدة - بوابة الشروق
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بعد رفعها 14 مرة متتالية.. توجه أمريكي نحو وقف زيادة أسعار الفائدة

أحمد علاء
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 2:36 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 2:36 م

أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، انفتاحا على وقف زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر في يونيو المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأ في رفعها قبل 14 شهرا لمكافحة التضخم.

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، جاءت تصريحات باول خلال مؤتمر عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن.

وقال باول: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً في تشديد السياسة النقدية، وبات موقف السياسة النقدية مقيِدا».

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد حالة من عدم اليقين بشأن الآثار المتأخرة لرفع الفائدة، وبشأن مدى تشديد الائتمان المترتب على الضغوط المصرفية الأخيرة.

وتابع: «بعد أن وصلنا إلى هذا الحد، يمكننا تحمّل مراقبة البيانات ومدى تطور التوقعات، لإجراء تقييمات دقيقة».

أوضح باول أنه بينما ساعدت أدوات الاستقرار المالي على تهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي، من المرجح أن تؤثر على النمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

وتابع: «نتيجة لذلك، قد لا نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بقدر ما كان سيتعين علينا فعله لتحقيق أهدافنا.. بالطبع، هذا المدى ليس واضحاً بدرجة كبيرة».

وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 5% في أكثر من عام بقليل، إذ يشن أكبر حملة تشديد له منذ عقود لإخماد التضخم المرتفع.

ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 13-14 يونيو المقبل.


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