مدير المنتخب الوطني يكشف موقف لاعبي الأهلي من معسكر يونيو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، عن موقف لاعبي الأهلي من الانضمام لمعسكر شهر يونيو القادم، قبل المواجهة المرتقبة أمام غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار - 2023».

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 يونيو القادم، فيما سيواجه منتخبنا الوطني نظيره غينيا يوم 14 من الشهر ذاته.

وقال غرابة في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الأهلي الذين سيتم اختيارهم في المعسكر القادم، سينضمون مع بقية اللاعبين بشكل طبيعي».

وأضاف: «لاتوجد نية لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر لإعفاء لاعبي الفريق الأحمر، من الانضمام للمعسكر المقرر إقامته في شهر يونيو القادم».

وأتم: «الجهاز الفني للمنتخب كان يأمل من الاتحاد الإفريقي لكرة القادم، أن يراعى تقارب موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع موعد مباراة غينيا».