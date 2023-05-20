الأهلي يبحث عن مضاعفة جائزة الـ 2 مليون دولار في دوري أبطال إفريقيا

ضمن النادي الأهلي الحصول على 2 مليون دولار، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على إستاد القاهرة، في حضور 10 آلاف متفرج، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لفتح خزائنه لاستقبال 2 مليون دولار قابلة للزيادة فيما بعد، عقب ضمان التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي، بعد الفوز على الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويأتي ذلك، في ظل إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الجوائز المالية الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ أوضح أنه يحق لوصيف البطولة الحصول على 2 مليون دولار، وهو ما ضمنه الأهلي بشكل مؤقت حتى الآن، إلا أن تلك القيمة ستتضاعف حال التتويج بلقب البطولة في الدور النهائي، حيث سيحصل حينها الأحمر على 4 مليون دولار.

وتمثل تلك العوائد المالية حل لأزمات كبيرة تعرض لها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، في ظل الضائقة المالية التي تمر بها الأندية المصرية، خصوصًا فيما يتعلق بالعملة الأجنبية.