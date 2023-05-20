انطلاق اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في جنيف

انطلق، أمس، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في جنيف، برئاسة وزير الصحة والسكان المصرى رئيس المكتب التنفيذي، وعضوية كل من: تونس والجزائر والسعودية (ترويكا رئاسة القمة)، وجيبوتي، والسودان، والصومال، كما تشارك دولة فلسطين بصفة مراقب.



وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بأنه سيعرض على اجتماع اليوم التقرير والتوصيات الصادرة عن الاجتماع (13) للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انعقدت بتاريخ 11 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة، وناقشت المواضيع الصحية الهامة المدرجة على مجلس وزراء الصحة العرب الدورة (59).



بينما سينعقد اجتماع المجلس غدا الأحد، برئاسة وزير الصحة الجزائري، وبحضور وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء على هامش أعمال الدورة (76) لجمعية الصحة العالمية التي تنظمها منظمة الصحة العالمية في جنيف.