 فيديو.. لقطة وليي عهد السعودية والأردن تلفت الأنظار في قمة جدة - بوابة الشروق
السبت 20 مايو 2023 1:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. لقطة وليي عهد السعودية والأردن تلفت الأنظار في قمة جدة

أحمد علاء
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 1:33 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 1:33 م

 

أثار استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل لقطة قالوا إنها «كسر البروتوكول»، عندما وجه الأمير محمد بن سلمان، نظيره الأردني للانضمام والتقاط الصورة التذكارية، مؤكدين أن ولي العهد السعودي يتميز دائما بإضفاء سلوك خاص على البروتوكولات.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد في كلمة ألقاها خلال قمة جدة، أن القضية الفلسطينية لا تزال محور الاهتمام العربي، ولا يمكن التخلي عن السعي لتحقيق السلام العادل والشامل.

ودعا إلى تعزيز الاجتماعات العربية المنتظمة، على أعلى المستويات، لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتوحيد الجهود السياسية والأمنية العربية، مرحبا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها "خطوة مهمة".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك