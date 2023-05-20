أثار استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل لقطة قالوا إنها «كسر البروتوكول»، عندما وجه الأمير محمد بن سلمان، نظيره الأردني للانضمام والتقاط الصورة التذكارية، مؤكدين أن ولي العهد السعودي يتميز دائما بإضفاء سلوك خاص على البروتوكولات.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد في كلمة ألقاها خلال قمة جدة، أن القضية الفلسطينية لا تزال محور الاهتمام العربي، ولا يمكن التخلي عن السعي لتحقيق السلام العادل والشامل.

ودعا إلى تعزيز الاجتماعات العربية المنتظمة، على أعلى المستويات، لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتوحيد الجهود السياسية والأمنية العربية، مرحبا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها "خطوة مهمة".