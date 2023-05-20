أصبح الكثير من اليابانيين بحاجة إلى التدرب من جديد على تطويع تعبيرات وجوههم، للابتسام دون حرج، وذلك بعد نحو 3 سنوات من ارتداء كمامات، بسبب تفشي كوفيد-19.



وأفاد بذلك موقع «أوديتي سنترال»، الذي قال إن الكثير من اليابانيين نسوا الابتسامة بسبب ارتداء الكمامات، وبالتالي أصبحوا يستعينون بمعلمين، لتدريبهم على كيفية الابتسام دون الوقوع في حرج.



في السياق، نقلت صحيفة «جابان تايمز» عن رائدة الأعمال كيكو كاوانو، قولها: «الابتسامة لا تكون ابتسامة إلا إذا تم التعبير عنها.. حتى لو كنت سعيدا، فإذا لم تكن لديك تلك الإيماءات على وجهك فإن فرحتك لن تصل الآخرين».



وأضافت: «سمعت أشخاصا يقولون إنهم حتى لو تمكنوا من التخلص من الكمامات فلن يستطيعوا الابتسام مرة أخرى».



وأشارت إلى أنها تولت تدريس فن الابتسام لنحو 4000 شخص حتى الآن، وساعدت أيضًا في تدريب نحو 700 من أخصائيي الابتسامة منذ 2017.



من جهته، يقول مدرب «الابتسامة»، ميهو كيتانو: «البعض يقولون إنهم يرون التجاعيد حول أعينهم بعد محاولة الابتسام والضحك مرة أخرى، أو يشعرون أن وجوههم تتدلى لأنهم لم يستخدموها بنفس القدر من قبل».



وأوضح أن كورس تعليم الابتسام يبدأ بجلسة تمدد، وبعد ذلك يُطلب من المشاركين أخذ مرايا صغيرة محمولة باليد ومراقبة أنفسهم أثناء اتباع تعليمات المدرب.



يذكر أن دروس الابتسام كانت جزءًا من الثقافة اليابانية لعدة عقود، لكن شعبيتها عادت مرة أخرى بعد رفع القيود التي فرضت لمواجهة فيروس كوفيد-19 الذي تسبب بجائحة على مستوى العالم.