قادة مجموعة السبع يواجهون شبح الصراع النووي خلال زيارة هيروشيما

وضع قادة مجموعة السبع، اليوم الجمعة، الزهور عند النصب التذكاري لضحايا القصف الذري الأمريكي على مدينة هيروشيما في افتتاح قمة خيمت عليها المخاوف من صراع نووي محتمل في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن مضيف القمة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وزوجته يوكو، استقبلا القادة وزوجاتهم عند مدخل المتحف التذكاري للسلام بالمدينة، حيث شاهدوا صورا تذكيرية للهجوم الذي شهدته المدينة في 6 أغسطس عام 1945، وآثاره المروعة.

وقال كيشيدا، إن تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية هو "عمل حياته".

وأصبح جو بايدن ثاني رئيس أمريكي يزور هيروشيما، بعد باراك أوباما في عام 2016، في حين يعتبر ريشي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني يزور موقع أول هجوم نووي في العالم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها قادة دول مجموعة السبع - بما في ذلك ثلاث دول تمتلك أسلحة نووية - المتحف معًا.

ومُنعت وسائل الإعلام من دخول المتحف طوال فترة الزيارة - وسط تكهنات حول ما إذا كان القادة سيزورون الجناح الشرقي للمبنى فقط، والذي يصف مخاطر الحرب النووية، أو يمرون أيضًا بالمبنى الرئيسي، الذي يضم صور الضحايا المصابين بجروح مروعة.

وخرج القادة من المتحف بعد حوالي ثلاثين دقيقة، وساروا بقيادة كيشيدا وبايدن، لمسافة قصيرة وصولا إلى النصب التذكاري لتكريم 333 ألفا و907 أشخاص قتلوا جراء القصف الذري الذي وقع قبل حوالي ثمانية عقود.

وتقدم القادة معًا لوضع أكاليل الزهور - التي قدمها لهم تلاميذ المدارس المحليون - على المنصات أمام النصب التذكاري، حيث كان هناك شعلة ولوحة مكتوب عليها: "لترقد كل الأرواح هنا في سلام، لأننا لن نكرر الشر".

وبعد دقيقة من الصمت، أقيمت مراسم جماعية لزرع شتلة أزهار الكرز، والتي نمت من شجرة نجت من الانفجار الذري. وفي وقت لاحق، التقى القادة بأحد الناجين من القصف.