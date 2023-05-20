أعرب زهير المترجي مهاجم نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال المترجي في تصريحات تليفزيونية: «أثبتنا للعالم أن الوداد فريق التحديات الصعبة، وأظهرنا مرارا أننا فريق يعشق الأهوال والمطبات الصعبة».

وأضاف: «قدمنا مباراة للتاريخ أمام نادي صعب بجمهوره المتحمس، وعدنا للمغرب ببطاقة التأهل مثلما وعدنا جماهيرنا».

وأوضح المترجي: «الوداد رد على كل المشككين، فلم يتوقع أحد أننا نصل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال هذا العام، ولكننا أبطال النسخة الماضية، وكان لزاما أن ندافع عن اللقب حتى آخر رمق».

وتابع: «عشنا لحظات صعبة في الأيام الماضية، لذك سنحتفل الآن وبعدها نفكر في مواجهة الأهلي بالمباراة النهائية».

وأتم: «نشعر أننا أقرب من أي وقت مضى للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة، هذا الرقم الذي لم يحققه أي فريق مغربي من قبل، ولن نترك الفرصة تفلت من بين أيدينا».