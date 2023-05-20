تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم السبت 20 مايو 2023، والتي جاء في مقدمتها:

• وزير التجارة يبحث مع شركتي تصنيع المركبات فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفود شركتين هنديتين متخصصتين في مجالات تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات، حيث تم استعراض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري وكذا إمكانيات إنشاء مشروعات للشركتين في مصر في مجالات تصنيع المركبات الكهربائية وشاحنات نقل الركاب وإنتاج قطع غيار السيارات، وقد حضر اللقائين الوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وفقا لبيان من الوزارة اليوم.

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• انخفاض جديد في سعر الدقيق بالأسواق المحلية.. والطن يسجل 13 ألف جنيه

انخفض سعر الدقيق استخراج 72% بنحو 1000 جنيه في الطن بالأسواق المحلية، حيث تراوح سعر الطن بين 13000 و13500 جنيه للطن مقارنة بـ14000 جنيه، وفقا لعبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، موضحا أن السعر كان يسجل قبل ذلك 15000 و15500 جنيه للطن.

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• 64.6% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان عام 2022

كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان لتسجل 1.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 64.6%.

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• هيئة التنمية الصناعية تناقش دراسة البنك الدولي حول محاور استراتيجية التنمية الصناعية المصرية

اجتمع المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلي البنك الدولي برئاسة أيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك؛ لبحث الدراسة التي أعدها البنك حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ومناقشة عناصر الاستراتيجية في مصر، والتي تهدف إلى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة؛ ولتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات، وذلك بحضور شيماء علي مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة، وفقًا لبيان من الهيئة اليوم.

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• نائب وزيرة التخطيط يشارك في منتدى الشرق الأوسط وأفريقيا للتجارة والاستثمار بباريس

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في أحمد كمالي، نائب الوزيرة، وبمشاركة هبه يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة في منتدى الشرق الأوسط وأفريقيا للتجارة والاستثمار، والمنعقد تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقر المنظمة بباريس، تحت عنوان "الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحفيز سلاسل القيمة المرنة والاستثمارات الخاصة".

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• الذهب يرتفع 40 جنيها خلال تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 2330

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 40 جنيها في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، 20 مايو 2023، ليصعد سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر مسجلا 2330 جنيها، مقابل 2290 جنيها في ختام تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

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• جهاز تنمية المشروعات يبحث سبل التعاون المشترك مع بنك التنمية الإفريقي

استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبد الرحمن دياو الرئيس الجديد لمكتب بنك التنمية الإفريقي بمصر؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين جهاز تنمية المشروعات وبنك التنمية الإفريقي، وفقا لبيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم.

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• البنك المركزي المصري يحصل على شهادة الأيزو في مجال استمرارية الأعمال

حصل البنك المركزي المصري على شهادة الجودة ISO 22301:2019، في مجال استمرارية الأعمال من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة للجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكل العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، بما يحقق الاستقرار المصرفي، ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المحلية والدولية.

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