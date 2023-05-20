البنك المركزي المصري يحصل على شهادة الأيزو في مجال استمرارية الأعمال

حصل البنك المركزي المصري على شهادة الجودة ISO 22301:2019، في مجال استمرارية الأعمال من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة للجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكل العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، بما يحقق الاستقرار المصرفي، ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المحلية والدولية.



وتعكس الشهادة حجم الإنجاز الذي قام به البنك المركزي في مجال استمرارية الأعمال بدءًا من عمليات التحليل والقياس مروراً بتصميم وتنفيذ وتطوير نظام استمرارية العمل، بما تتضمنه من إعداد خطط الطوارئ، وتجهيز المقار البديلة والتحقق من كفاءتها من خلال الاختبارات الدورية، وصولًا إلى تدريب الموظفين المعنيين على أحدث المعايير والممارسات الدولية لضمان استئناف كافة العمليات والأنشطة الجوهرية او استردادها في الوقت المناسب في حالة الطوارئ وكذا حماية الموارد البشرية والأصول حفاظًا على دور البنك المركزي المصري وسمعته محلياً ودوليًا.



تعد شهادة الجودة ISO 22301 هي المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال في المؤسسات وفقًا لأحدث الأساليب والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، بما يضمن تحديد وإدارة المخاطر القائمة والمحتملة التي قد تؤثر سلبًا على سير الأعمال في حالات الطوارئ.



تم منح الشهادة من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية ISO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من خلال التعاون مع شركة أفق للحلول المتكاملة والتي تمتلك حقوق إجراء العديد من عمليات تدقيق شهادات معايير الجودة الإدارية في العديد من الصناعات ومجالات الأعمال المختلفة.