تواصل أسعار السيارات فى السوق المحلية ارتفاعاتها القياسية خلال شهر مايو 2023، حيث أعلنت بعض الشركات عن رفع أسعار موديلاتها بقيمة وصلت إلى 308 آلاف جنيه.



نيسان سنترا



ارتفع سعر نيسان سنترا بقيمة 45 ألف جنيه موديل 2024 ليصل سعر بيعها فى السوق المحلية إلى 669 ألف جنيه، مقابل 624 ألف جنيه.



بيستون T770



ارتفع سعر بيستون T770 موديل 2023 بقيمة وصلت إلى 308 آلاف جنيها ليصل سعر بيع الفئة الأولى منها إلى مليون و45 ألف جنيه بدلا من 737 ألف، والفئة الثانية إلى مليون و135 ألفا بدلا من 788 ألف جنيه، والثالثة إلى مليون و215 ألف جنيه مقابل 945 ألفا.



سيتروين سى إليزيه



ارتفع سعر بيع الفئة الأولى موديل 2023 ليصل إلى 649 ألف جنيه، والفئة الثانية سجلت 689 ألف جنيه.



ستروين C3



ارتفع سعر الفئة الأولى إلى 764 ألف جنيه، والفئة الثانية لـ 849 ألفا.



ستروين C3 إير كروس



بلغ سعر بيع الفئة الأولى نحو 889 ألف جنيه، والفئة الثانية نحو 969 ألف جنيه.



ستروين C4



سجل سعر بيع الفئة الثانية 1.039 مليون جنيه، والفئة الرابعة 1.119 مليون جنيه.



ستروين C5 إيركروس



بلغ سعر بيع الفئة الأولى 1.209 مليون جنيه، والثانية 1.339 مليون جنيه، والفئة الثالثة بلغت 1.379 مليون جنيه، والرابعة 1.469 مليون جنيه.



وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى وقت تعانى فيه السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه كما وصفه بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.