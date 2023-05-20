التحقيق في إحراق متعمد لشركة سفر تركية في ألمانيا

لا تزال الشرطة الألمانية، تبحث عن الجناة في حريق يشتبه، أنه تم إضرامه عمدا في شركة سفر تركية بمدينة شتوتجارت.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم السبت، إنه لا توجد حتى الآن معلومات جديدة حول الدوافع المحتملة للحادث.

وتسبب الحريق الذي اندلع ليلة الخميس / الجمعة، في أضرار تقدر بعدة آلاف يورو.

وبحسب بيان للشرطة أمس الجمعة، تمكن رجلان من الفرار من موقع الحادث.

وتقع شركة السفر في حي تركي مشهور بشتوتجارت به مسجد.

وقال متحدث باسم الشرطة، أمس، إن التحقيقات تسري في جميع الاتجاهات، موضحا أنه يُجرى التحقق أيضا مما إذا كان هناك خلفية سياسية وراء الواقعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خطاب اعتراف بالجريمة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، إنه اتصل بالمتضررين وأعرب عن تعازيه، مضيفا أنه لم يتم بعد كشف ملابسات العديد من الهجمات التي تعرض لها أتراك في ألمانيا.

وذكر الوزير، أنه ليس لديه أي شيء ضد ألمانيا، لكن للأسف ألمانيا ليس لديها سجل نظيف في هذه الأمور.

ويبدأ المواطنون الأتراك المقيمون بالخارج الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.

وستجرى جولة الإعادة بالداخل التركي يوم 28 مايو المقبل.