قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن البعض يظن أن الحوار لو لم يصل لتشريع جديد ولو لم رسم مسارا تجاه ملف بعينه يكون قد حقق «اللا شيء».



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، عُرضت اليوم السبت، أن هذا الأمر يكون مطلوبا ومفيدا في بعض الأحيان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التوصية بتغيير التوجه قد تكون أكثر من أهمية حتى وإن بدت غير عملية بشكل كبير.



وذكر أنّ اقتراح تغيير التوجه سيقود إلى اتخاذ عدة إجراءات، ضاربا المثل بملف تشجيع الصادرات، قائلا: "نفترض أن الاستراتيجية الاقتصادية تقوم على الإحلال محل الواردات.. بمعنى إنتاج ما يتم استيراده وتحقيق اكتفاء ذاتي.. هذه تسمى استراتيجية".



ولفت إلى مساهمة هذا التوجه يساهم في تحقيق حماية جمركية ودعم الصناعة الوطنية، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتماشى مع هذا التوجه.



وتابع: «لو قلت السوق مفيش فيه دولارات ولازم نشجع التصدير.. لو حددنا الاستراتيجية دي يبقى هنعمل العكس وهتكون فيه مجموعة أخرى من السياسات».



وأوضح أنه من بين السياسات في هذه الحالة فتح أسواق في الخارج وتقليل الحماية الجمركية تشجيعا للمنتج المحلي على البيع في الخارج ومن ثم توفير كم أكبر من الدولارات.