 بوريل ينتقد شركات أوروبية تشتري نفطًا روسيًّا عبر الهند - بوابة الشروق
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بوريل ينتقد شركات أوروبية تشتري نفطًا روسيًّا عبر الهند

د ب أ
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 1:50 ص | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 1:50 ص

انتقد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، الزيادة في المنتجات النفطية المكررة القادمة من الهند المعتمدة على الأرجح على النفط الروسي الرخيص، والمتداولة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إن الحقائق واضحة بخصوص صادرات المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات أو الديزل من الهند إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت من 1.1 مليون برميل في يناير إلى 7.4 مليون برميل في أبريل عام 2023.

وكتب بوريل في مقال، قائلا: «منطقيا، نشعر بالقلق بسبب هذا»، منتقدا التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا باعتبارها تقوض فعاليتها.

وانتقد بوريل الزيادة في الواردات الهندية من النفط الروسي كمجال يستدعي القلق.

غير أن الدبلوماسي الأوروبي الكبير شدد على أن الشركات الهندية لا تخضع للقانون الأوروبي، وأنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة الهندية.

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