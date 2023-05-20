عشرات الآلاف يتدفقون على مهرجان موسيقى غير قانوني في فرنسا

تدفق عشرات الآلاف في فرنسا على مهرجان لموسيقى التكنو غير قانوني خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم بوسط البلاد، في تحد للسلطات.

وبدأ المهرجان يوم الخميس وتلقى 86 شخصا العلاج الطبي، وقد تم نشر فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ومتطوعين و240 من عناصر الشرطة، حسبما ذكرت إدارة إقليم "اندر" يوم الجمعة.

وشارك نحو 30 ألف شخص في مهرجان "تكنيفال" الذي تم تنظيمه في قرية "فيليجونجني" الصغيرة. وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أنه من المتوقع حضور ما يصل إلى 40 ألف شخص المهرجان خلال نهاية الأسبوع.

وأشارت تقديرات أخرى إلى أن عدد الحضور بلغ 60 ألف شخص .

ولم يتم إبلاغ السلطات مقدما بموقع "تكنيفال"، وهو مهرجان شهير في مختلف أنحاء أوروبا. وعلى الرغم من الحظر على مهرجات الموسيقى التلقائية، فضلت السلطات العمل على سلامة المشاركين وعدم إخلاء موقع المهرجان.