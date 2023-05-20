قال خالد سعد الخبير الأثري، إن هناك أكثر من جهة ترصد أفضل الأماكن السياحية في العالم، موضحا أن مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن مصر تحتل مكانة كبير فيما يخص الوجهات السياحية، ومنافس قوي للغاية، وذلك لتميزها بالحضارة الفرعونية، والسياحة الشاطئية.

وأشار إلى امتلاك مصر أفضل أماكن للغطس، كما أنها تعتبر في الوقت نفسه نعد من أفضل وأرخص المقاصد السياحية العالمية.

وذكر أن دعم السياحة المصرية يتطلب إضافة بعض المنتجات السياحية، لجلب المزيد من السياح، مؤكدا أهمية قطاع السياحة في تحقيق دخل دولاري كبير.