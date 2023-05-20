شركة المنصورة للدواجن تعين مستشارا ماليا لدراسة القيمة العادلة وسط اهتمام خليجي بشراء حصة

قامت شركة المنصورة للدواجن، بتعيين شركة استشارات مالية، لإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، حسبما كشف مصدر مطلع.

وذكر المصدر الذى اشترط عدم ذكر اسمه فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن شركة المنصورة للدواجن اتجهت لتعيين إحدى الشركات المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك فى ظل اهتمام مؤسسات خليجية بشراء حصة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيجرى الانتهاء من دراسة تحديد القيمة خلال الربع الثالث من العام الحالى، موضحة أن مؤسسة خليجية أبدت اهتماما بالاستثمار فى المنصورة للدواجن، لكنها لم تتقدم حتى الآن بأى عرض رسمى.

ويضم هيكل ملكية المنصورة للدواجن، سيف محمود حسان بحصة تبلغ نسبتها 10.37%، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس 9.99%، وشركة زيتا للاستثمار المحدودة 9.70%، وطارق عبدالرازق ومجموعاته المرتبطة 6.76%، فيما يمتلك إسلام محمد نجيب 3.46%، ومحمد محمود جاب الله 5.46%.

وقفز صافى ربح المنصورة للدواجن بنحو 330%، خلال 3 أشهر الأول من العام الحالى، ليسجل 23.3 مليون جنيه، مقابل 5.42 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، فيما ارتفعت إجمالى إيرادات الشركة بنحو 76.6%، لتصل إلى 93.39 مليون جنيه الربع الأول من العام، مقابل 52.84 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وحققت المنصورة للدواجن نموا فى حقوق المساهمين بمعدل 35%، خلال الربع الأول من 2023، وكذلك نمو إجمالى أصول الشركة بنحو 23%.

وعلى مستوى الدخل تمكنت المنصورة للدواجن من تحقيق صافى ربح قبل الضرائب بنحو 30 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبما يزيد عن 4 أضعاف المتحقق خلال الفترة المقابلة من 2022.

وقال المهندس نجيب إسلام رئيس مجلس إدارة المنصورة للدواجن، إن شركته تمكنت من تحقيق نتائج أعمال قوية رغم التحديات والأزمات التى شهدها قطاع الدواجن خلال 2022، موضحا أن الزيادات والطفرات التى حققتها الشركة تأتى رغم تراجع إنتاج الكتكوت عمر يوم بنسبة 33%، عن فترة المقارنة، بسبب ارتفاع سعر البيع لقلة المعروض.

وتابع إسلام أن حجم الكتاكيت المباعة خلال الربع الأول من 2023، بلغ 4 ملايين كتكوت، مقابل 5.4 مليون كتكوت خلال الربع الأول من 2022، مشددا على أن شركته تتبنى خطة محددة للتوسع فى نشاط التسمين، خلال العام الحالى، لتحقيق تكامل فى النشاط الداجنى.