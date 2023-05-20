بوريس جونسون وزوجته كاري ينتظران المولود الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كاري زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أنها تنتظر طفلهما الثالث خلال أسابيع.

وسيكون الطفل الجديد أول طفل لهما منذ استقالة جونسون من منصبه العام الماضي بعد خسارة ثقة حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.

وقالت كاري جونسون (35 عاما) وهي ناشطة بيئية ومستشارة سابقة لحزب المحافظين، إن الزوجين ينتظران أن يكون الطفل الجديد ثاني ولد لهما.

وفي منشور على انستجرام، قالت : «عضو جديد في الفريق سيصل خلال أسابيع قليلة».

وأضافت: «لقد شعرت بالإجهاد معظم الثمانية أشهر الماضية، لكننا نتطلع إلى مقابلة هذا الطفل الصغير».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يوم الجمعة، أن جونسون وكاري انجبا طفلهما الأول ويلفريد يوم 29 أبريل 2020، في الأشهر الأولى من أزمة كوفيد-19.

وتزوج جونسون وكاري في مايو 2021 في كاتدرائية ويستمنستر، وأنجبا للمرة الثانية الطفلة رومي في 9 ديسمبر في نفس العام.

يذكر أن جونسون (58 عاما) لديه سبعة أطفال على الأقل، عل الرغم من أنه كثيرا ما يتجاهل الأسئلة بشأن عدد أطفاله.