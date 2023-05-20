مسئول بالزراعة: زيادة أسعار اللحوم والدواجن لم تتخط 40% رغم الارتفاعات العالمية

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تتحمل معظم تكاليف الإنتاج مصاريف التشغيل؛ وذلك حرصًا منها على رفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل إلى أكثر من 400% في معظم دول العالم، في حين لم تتجاوز الزيادات المحلية في الأسعار بين30 إلى 40 %.

وأكد أن مصر ليست بمعزل عن دول العالم من التأثر بالأزمة الاقتصادية، معقبا: «نحن تأثرنا بالأزمة الاقتصادية المتعاقبة، متابعا: «كنا أقل دولة تأثرًا، المواطن في دول مجاورة يسافر عشرات الكيلو مترات بحثًا عن الغذاء والبروتين الحيواني، عندنا في مصر منافذنا كلها كاملة، بفضل الله ثم بتكاتف المربي والمنتج مع الحكومة».

وأوضح أن الأعلاف تمثل 80 % من إجمالي تكاليف إنتاج وتشغيل مشروعات الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة، حيث تؤثر بشكل مباشر على المنتجات، موضحا أن البيض والدواجن والألبان الأكثر تأثرًا بالانخفاض والارتفاع مقارنة باللحوم، وذلك قياسًا على مدة دورة الإنتاج.

ولفت إلى أن الزيادة على تكاليف ومصروفات تشغيل العملية الإنتاجية التي تتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة؛ يتحملها المواطن في سعر المنتج النهائي في البيض والدواجن واللحوم.

وأكد حرص وزارة زراعة على توفير العملة الصعبة اللازمة؛ للإفراج عن خامات الأعلاف، وذلك في إطار التنسيق مع البنك المركزي وجميع الجهات المعنية؛ من أجل وصول الأعلاف، وضمان توزيعها على المربين.