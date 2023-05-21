حذر علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، من الإعلانات الوهمية للحج على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «أي تأشيرة عدا تأشيرة الحج؛ غير مصرح لها بالحج».

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء السبت،:« إذا تم استوقاف الوافد في المملكة؛ فإن القانون يعاقبه بتغريمه 10 آلاف ريال، ومن يكفله 50 ألف ريال، والسجن ومنعه من دخول المملكة 10 سنوات».

ونوه بإدراج وتسجيل وزارة السياحة؛ الشركات الرسمية المعتمدة على موقعها الإلكتروني، وكذلك عبر بوابة العمرة، مشيرا إلى تعرض بعض المواطنين من الراغبين في الحج للنصب؛ نتيجة التعامل مع مندوب أو سمسار- وليس شركة- مشدد على ضرورة اتخاذ السبل الرسمية واللجوء إلى الشركات المعتمدة بهذا الصدد.

وعلى صعيد آخر، قالت الدكتورة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، إن سعر الحج الاقتصادي هذا العام؛ يبدأ من 145 ألفًا و155 ألفا، في حين يبلغ الحج البري 130 ألفًا.

وأشارت إلى انخفاض أسعار الحج العام الحالي، قياسًا على سعر الموسم الماضي، وذلك رغم ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه، معقبة: «أسعار الحج كويسة، ومناسبة جدًا مقارنة بسعر الريال».