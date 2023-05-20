بعد انتهاء جائحة كورونا، ستكون الرعاية الصحية غير المتكافئة ومعها العديد من أوجه القصور في البلدان الفقيرة محور المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية الذي ينعقد غدا الأحد.



تناقش الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة كيفية تأمين الاحتياجات الأساسية لحولي ثمانية مليارات شخص في العالم.



كما تقر هذه الدول ميزانية العام المالي 2024/ 25 التي من المقرر زيادة المساهمات الإلزامية لها بشكل كبير.



حتى الآن اعتمدت منظمة الصحة العالمية على المساهمات الطوعية من الأعضاء في العديد من المهام.



قبل الاجتماع السنوي بفترة وجيزة، أعلنت منظمة الصحة العالمية إلغاء حالة التحذير من وباء كورونا ومن تفشي مرض جدري القرود في جميع أنحاء العالم.



كما أعلنت أن أعلى مستوى تأهب تم فرضه في كلتا الحالتين، حالة الطوارئ الصحية الدولية، قد انتهى.



ومع ذلك يحذر خبراء الصحة من أن الفيروسات مستمرة في الانتشار ويمكنها التحور وخلق تهديدات جديدة، وبالتالي تقتضي المراقبة.



تتفاوض دول منظمة الصحة العالمية أيضا على توقيع معاهدة بشان الجوائح.



وتؤكد هذه المعاهدة على أن يحصن العالم نفسه بشكل أفضل ضد الأوبئة في المستقبل.



من بين أمور أخرى، ستنص المعاهدة على ضرورة احتواء حالات تفشي المرض بسرعة أكبر، وضرورة توزيع المواد الوقائية واللقاحات والأدوية بشكل أكثر عدلا.



ومع ذلك لن تقدم مسودة الاتفاقية إلا في عام 2024.