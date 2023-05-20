قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إن حل المشكلات السياسية؛ سينعكس على الجانب الاقتصادي، مؤكدا أن المواطنين يعولون على الحوار الوطني في هذا الصدد.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الجمعة: «سقف تطلعات وآمال الناس يزداد مع الإحساس بالإنجاز ويصبح مخيفا؛ لأن السقف عندما يعلو الطلب هيكون أكثر، فكل استقصاءات الرأي تشير إلى أن الأكثر تعلمًا وقدرة؛ هو الأكثر حزنًا؛ لأن سقف طموحه أعلى من غيره الذي يكتفي بلقمة العيش فقط».

وأكد أن الحوار السياسي بين أطراف المجتمع؛ يحقق استدامة التنمية والعدالة في المجتمع، ويضمن التوافق بين ما يقال وما يفعل، متابعا: «علينا الصراحة المطلقة مع المجتمع؛ بأننا قادرون على الخروج من المأزق الاقتصادي، ومأزق التنمية الغير المستدامة بالقدر الكافي؛ لأننا نملك الإمكانات والقدرات التي تجعلنا نخرج».

وأضاف أن دستور مصر 2014؛ يفرض على الدولة التوجه نحو اللامركزية- ليس التوجه الأيديولوجي لكنه رفع كفاءة المحليات؛ كي تستطيع أن تواكب التطور، موضحا أن التوجه نحو تطبيق اللامركزية يتطلب ما يتراوح بين 20 إلى25 سنة.

وأشار إلى إغفال الشارع المصري؛ دور القوى المدنية في الحوار الوطني فضلا عن دورها المجتمعي كشريك رئيسي للدولة في تطبيق السياسات، معقبا: «الناس تجهل أن المجتمع المدني المصري؛ مجتمع قوي للغاية، الناس صرفت من جيوبها على أعمال غير هادفة للربح العام الماضي؛ فوق الـ25 مليارًا، وللأسف لا أحد يعلم».

وشدد على ضرورة مراجعة قانون الجمعيات الأهلية، مضيفا: «أنا لا أتصور أن يغير الحوار الوطني قانون؛ هو فقط يعرض الهدف، والسلطة التنفيذية والتشريعية المسئولة، كنت أتمنى أن يناط مجلس الشيوخ بمسئولية الحوار الوطني، لكن مستوى تمثيل مجلس الأمناء كلهم على قدر عالي من الكفاءة».

وأوضح أن الحوار الوطني؛ يوجه نظر المجتمع إلى الحاجة نحو التغيير ويضغط نحو تحقيق ذلك، منوها أن ما يتراوح من 80 إلى 90 % من آراء المشاركين في الحوار الوطني؛ متفق عليها ولا ينقص سوى التطبيق.