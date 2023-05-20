مجموعة السبع: نريد علاقات بناءة ومستقرة مع الصين وسنواصل دعم أوكرانيا

قال قادة مجموعة السبع إنهم يريدون علاقات "بناءة ومستقرة" مع الصين حتى مع المضي قدما في خطوات لتقليل الاعتماد على بكين في سلاسل التوريد الحيوية، وفقا لنسخة من البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وشدد القادة على أنهم "لا ينفصلون أو يتحولون إلى الداخل" ، قائلين إن "المرونة الاقتصادية تتطلب إزالة المخاطر والتنويع" ، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "مناهج سياستنا ليست مصممة لإلحاق الضرر بالصين ولا نسعى إلى إحباط التقدم الاقتصادي والتنمية في الصين".

كما أشار قادة مجموعة السبع إلى مسعى الرئيس الصيني شي جين بينج لقيادة حوار لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، قائلين إن بكين يجب أن "تدعم سلاما شاملا وعادلا ودائما قائما على السلامة الإقليمية ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال حوارها المباشر مع أوكرانيا".

كما تعهد قادة مجموعة السبع بدعم أوكرانيا " مهما استغرق الأمر" مع الالتزام "بتكثيف دعمنا الدبلوماسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا، وزيادة التكاليف على روسيا وأولئك الذين يدعمون جهودها الحربية، ومواصلة مواجهة الآثار السلبية للحرب على بقية العالم، وخاصة على الأشخاص الأكثر ضعفا".

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قال البيان: "لا يزال التضخم مرتفعا ولا تزال البنوك المركزية ملتزمة بقوة بتحقيق استقرار الأسعار، بما يتماشى مع تفويضات كل منها".

وأضاف أن سياسة المالية العامة يجب أن توفر "دعما مناسبا ومؤقتا ومستهدفا" للفئات الضعيفة مع تحفيز الاستثمارات في التحولات الخضراء والرقمية.

وتعهد القادة بمواصلة تقديم المساعدة المتعلقة بالأمن الغذائي، بعد أن تجاوزوا الالتزام المشترك في العام الماضي البالغ 14 مليار دولار.

وستكون هذه القضية على رأس جدول الأعمال عندما يجتمع قادة مجموعة السبع مع الضيوف المدعوين للقمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لبلومبرج.