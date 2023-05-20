 حريق غابات كبير في إسبانيا يتسبب في إجلاء 700 شخص - بوابة الشروق
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حريق غابات كبير في إسبانيا يتسبب في إجلاء 700 شخص

د ب أ
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 1:53 ص | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 1:53 ص

أجبر حريق غابات كبير خرج عن نطاق السيطرة في منطقة إكستريمادورا غربي إسبانيا، والقريبة من الحدود مع البرتغال، حوالي 700 شخص على مغادرة منازلهم، حسبما أفادت الشرطة المحلية يوم الجمعة.

وتم نقل سكان من ثلاث قرى في إقليم كاسيريس إلى ملاجئ طواريء كإجراء احترازي.

وقالت السلطات إن الحريق اندلع الأربعاء الماضي، على بعد حوالي 220 كيلومترا غرب العاصمة الإسبانية مدريد، ودمر حوالي 7500 هتكار من الغابات. ويشتبه أن الحرق عن عمد هو السبب في ذلك.

وتحركت النيران، مدفوعة بالرياح العاتية، نحو سلسلة جبال سييرا دي جاتا، والتي تصل أعلى قممها إلى حوالي 1500 متر.

وقالت الشرطة إن ثماني طائرات لمكافحة الحرائق وست مروحيات وعدة مئات من رجال الإطفاء كانوا يكافحون من أجل إخماد الحريق.

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