رئيس وزراء الهند يزيح الستار عن تمثال نصفي لغاندي في هيروشيما اليابانية

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، إن المُثل العليا للزعيم الراحل مهاتما غاندي، فيما يتعلق بالسلام والوئام يتردد صداها عالميا وتعطي قوة للملايين، وذلك لدى إزاحة مودى الستار عن تمثال نصفي لغاندي هنا في مدينة هيروشيما اليابانية.

تم اختيار موقع تمثال غاندي النصفي كعلامة على التضامن من أجل السلام واللاعنف، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية.

كما تحدث مودي، للصحفيين بعد إزاحة الستار عن التمثال النصفي وقال إنه حتى اليوم يشعر العالم بالخوف عندما يسمع كلمة "هيروشيما"، في إشارة إلى الهجوم الذري الذي شنته الولايات المتحدة على المدينة اليابانية في 6 أغسطس 1945.