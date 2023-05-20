 مقرر لجنة أولويات الاستثمار: الحوار الوطني فاق التوقعات من حيث المصداقية وتفاعل الشعب معه - بوابة الشروق
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مقرر لجنة أولويات الاستثمار: الحوار الوطني فاق التوقعات من حيث المصداقية وتفاعل الشعب معه

تصوير أحمد عبد الفتاح ورافي شاكر
تصوير أحمد عبد الفتاح ورافي شاكر
أحمد علاء
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 3:06 م

قال أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار فاق كل التوقعات من حيث المصداقية وتفاعل الشعب معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «dmc»، اليوم السبت، أنّ المشاركة كانت كثيفة في جلسات المحاور الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتعي)، مشيدا بحجم المشاركة في جلسات المحور المجتمعي التي عُقدت يوم الخميس قائلا: «أنا شخصيا مقرر لجنة في الحوار الوطني وقفت ساعة ونصف على الباب علشان مش لاقي كرسي».

وأشار إلى أن طرح القضايا في الأسبوع الأول من الحوار الوطني تحلى بشفافية كبيرة، كما أن الجميع كان يتحدث بأريحية من دون وجود أي خطوط حمراء.

ولفت إلى أن كل وجهات النظر التي تم طرحها كانت محل اعتبار، كما أنّ كل الآراء التي جرى استعراضها كانت شديدة التميز، قائلا إن هناك حالة من الرضا العام عن التوصيات الصادرة عن كل اللجان والجلسات.

وأوضح أنّ جلسات الحوار شهدت حالة كبيرة من التوافق بعدما أتيحت للجميع طرح وجهات النظر وترتيب أولوياتها بعد أطروحات مثرية على الطاولة.


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