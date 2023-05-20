 خالد مرتجي: «الأهلي يقدم مستويات رائعة في كل الألعاب.. وكهربا شاط الكرة صح» - بوابة الشروق
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خالد مرتجي: «الأهلي يقدم مستويات رائعة في كل الألعاب.. وكهربا شاط الكرة صح»

محمد عاطف
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 4:06 ص | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 4:10 ص

تحدث خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تأهل الفريق الأحمر إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الترجي التونسي.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة 4 - 0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وقال مرتجي في تصريحات تليفزيونية: «مبروك لمصر وجماهير النادي الأهلي، التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي والـ 16 في التاريخ».

وأضاف: «الأهلي يسير بخطى ثابتة في دوري الأبطال هذا الموسم، ويقدم أيضًا مستويات رائعة في كل الألعاب الجماعية والفردية».

وأوضح مرتجي: «وفي لعبة كرة اليد التي خسر الأهلي فيها لقب كأس الكؤوس الإفريقية لصالح الزمالك، توجنا بثلاثة ألقاب هذا الموسم».

وعن تسديدة كهربا أمام الترجي التونسي، قال: «شوفت الكرة اللي كهربا شاطها وحطها صح جدا».


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